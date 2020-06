„Eine Firma, die sich in der Nähe des Russenkanals in Klagenfurt befindet, hat Zementgemisch in ihre Schächte entleert. Diese waren aber bereits überfüllt und sind in Folge übergelaufen“, bestätigt Klagenfurts Feuerwehroffizier Wolfgang Germ der „Krone“. Die Substanz gelang somit weiter in den Feuerbach.