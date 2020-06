Doch wie in vielen anderen Familien wird jetzt in Corona-Zeiten wieder mehr telefoniert. Die Krise half auch bei den Royals, den Blick auf das Wichtige zu lenken, und hat ein Umdenken bewirkt. Als im März dann noch Papa Prinz Charles am Virus erkrankte, war die Sorge wohl so groß, dass die Brüder - trotz Differenzen - zum Hörer griffen. Der erste Schritt zur Wiederannäherung war also getan. Das bestätigte auch Katie Nicholl, ihres Zeichens royale Expertin mit ausgezeichnetem Draht in den Buckingham-Palast, in diversen Medien.