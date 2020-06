„Falter“-Chefredakteur als erster Zeuge

Als erster Zeuge am Donnerstag ist „Falter“-Chefredakteur Florian Klenk am Wort, denn der gehört zu jenen wenigen auskunftsbereiten Personen, die das „Ibiza-Video“ in mehr oder weniger voller Länge bereits einsehen konnten. Der Ausschuss selbst wird es nach der Sicherstellung durch die Soko Tape und dem Hickhack zwischen Innen- und Justizressort erst in frühestens zwei Wochen zu sehen (bzw. als Abschrift zu lesen) bekommen.