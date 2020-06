Gebrannt hat es am Mittwoch gegen 6.30 Uhr auf dem Balkon eines Mehrparteienhauses in Großkirchheim. Aus noch ungeklärter Ursache war ein Mülleimer in Brand geraten. Der Wohnungsmieter hatte zu dem Zeitpunkt auf einer Couch in der Wohnung geschlafen. Er wurde durch das Knistern des Feuers geweckt.