Man habe entschieden, die Lage wöchentlich zu evaluieren und neu zu bewerten, hieß es zu Mittag. Eine teilweise Öffnung für bestimmte Gebiete in Italien wird es vorerst nicht geben. Bei allen anderen Nachbarländern wird es keine Corona-bedingten Grenzkontrollen bei der Einreise nach Österreich mehr geben. „Es ist ein Vertrauensvorschuss. Wir gehen zu den sogenannten Schengen-Ausgleichsmaßnahmen über, also nur noch stichprobenartige Kontrollen“, so Schallenberg.