So lobte Microsoft-Präsident Brad Smith zuletzt Gaia-X als „durchdachten Vorschlag“. Microsoft wolle hier nicht nur in einer Beobachterposition bleiben. „Der Vorschlag besagt, dass Unternehmen aus verschiedenen Ländern an Gaia-X teilnehmen können, solange sie objektive Standards für den Datenschutz und die Nutzung der Daten erfüllen“, sagte Smith damals der dpa.