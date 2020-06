„League of Legends“-Entwickler Riot Games hat am Dienstag nach einer geschlossenen Beta seinen kostenlosen PC-Shooter „Valorant“ für alle über playvalorant.com zum kostenlosen Download freigegeben. Gamer treten darin in zwei Teams zu je fünf Spielern gegeneinander an, um die meisten von 24 Runden zu gewinnen, wobei sich Angreifer und Verteidiger abwechseln. Stabile Server und eine eigens entwickelte Anti-Cheat-Technologie sollen dabei für einen fairen Wettkampf sorgen. Wir zeigen den offiziellen Launch-Trailer.