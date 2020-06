Zu einem Streit zwischen einem E-Bikefahrer und dem Lenker eines Pkw, beide aus dem Bezirk Braunau, kam es am 2. Juni 2020 gegen 18.45 Uhr in Ranshofen. Der 31-jährige Pkw-Lenker fuhr mit seinem Fahrzeug auf dem Schlossberg in Richtung L501 und musste verkehrsbedingt seine Geschwindigkeit reduzieren, wodurch ein hinter ihm fahrender 29-Jähriger sein E-Bike ebenfalls stark abbremsen musste.