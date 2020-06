Aus dem Politiker-Handbuch: So platziert man erfolgreich Nebelgranaten

Nicht nur international, sondern auch hierzulande ist das gezielte Anbringen von Nebelgranaten längst gang und gäbe, immerhin hat es sich vor allem in der Politik erfolgreich bewährt. Es ist ganz einfach: Poppt ein unliebsames Thema oder schlüssiges Argument auf, streue man einfach ein „Ja, aber …“ samt beliebiger anderer Ungerechtigkeit in die Runde. Je unpassender, desto erfolgreicher - schließlich möchte man das Gespräch auf etwas völlig anderes umlenken. Erfolgreich ist man dann, wenn am Ende keiner mehr weiß, worum es zu Beginn eigentlich ging, und alle frustriert den Diskurs verlassen. Alle genervt, Thema vom Tisch, Ziel erreicht.