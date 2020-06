Und auch in die Federn hüpft die Laura in einem Hauch von Nichts, wie sie jetzt in ihrer Instagram-Story unter Beweis stellte. Dort präsentierte sie sich nämlich kurz vor dem Zubettgehen in ihrem extrem knappen Höschen und dem schulter- und bauchfreien Top vorm Spiegel. Hier wird nur das Nötigste von Stoff bedeckt. Ihrem „Schatzi“ Michael wird das wohl mehr als gefallen!