Zwei positive Erkenntnisse konnte der Sportchef vom Testlauf mitnehmen. Zum einen hat sich der Liebenauer Rasen in den spielfreien Monaten erholen können, präsentiert sich in einem guten Zustand. Zum anderen konnte Otar Kiteishvili, den zuletzt die Ferse gezwickt hatte, die finale Einheit streckenweise mitmachen. „Schaut gut aus bei ihm, aber die Letzt-Entscheidung fällt nach dem Fitnesstest am Spieltag“, so Schicker.