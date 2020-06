Der schwere Arbeitsunfall passierte Dienstagnachmittag auf einer Baustelle in Bruck: Ein Dachdecker (41) wollte eine Holzpalette von einem Giebeldach abseilen, als sich die Palette plötzlich in einem Sicherungsnetz verfing. Um das Holzstück herauszufischen, beugte sich der Arbeiter über das Absturznetz. Im selben Moment löste sich die Palette aus dem Netz und riss den 51-Jährigen in die Tiefe. Aus sechs Metern Höhe stürzte der Mann zu Boden. Mit Verletzungen unbestimmten Grades brachte die Rettung den Arbeiter in das Krankenhaus Zell am See.