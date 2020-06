Die Primera Division kehrt am 11. Juni mit Geisterspielen zurück. Die spanischen Profis trainieren erst seit dem 18. Mai in der Gruppe. An der Videokonferenz nahmen auch die Chefin der Obersten Sportbehörde CSD, Irene Lozano, sowie drei weitere Profis teil. Die Politiker sagten laut Medien, die Rückkehr des Fußballs werde im einstigen Corona-Hotspot für viele Spanier eine „wichtige Moralspritze“ sein. Der Fußball diene nicht nur der Unterhaltung, sondern sei als Wirtschaftsfaktor wichtig.