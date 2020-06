Im Salzburger Finanzskandal startet am 29. Juli am Landesgericht Salzburg das Hauptverfahren gegen Monika Rathgeber, die in der Finanzcausa bereits mehrmals verurteilt wurde. Der Untreue-Vorwurf betrifft den Abschluss von über 100 Swaps mit einem Gesamtschaden von rund 35 Millionen Euro. Ab Ende Juni dürfen zwei im Swap-Prozess Verurteilte - der ehemalige Leiter der Finanzabteilung des Landes sowie der Ex-Finanzdirektor der Stadt - ihre Fußfesseln ab.