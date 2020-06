Vergleiche zu Protesten gegen Akademikerball

Der nicht amtsführende Stadtrat, der in den vergangenen Jahren entweder aufgrund seines üppigen Gehalts für den Posten oder seiner ungebührlichen Aussagen auffiel, ließ also wieder einmal von sich hören. Rasch solle dem Beispiel der USA gefolgt werden und die Antifa in Österreich verboten werden. Im selben Atemzug mit den Unruhen in den USA zieht er sogar Vergleiche zu Protesten gegen den Akademikerball.