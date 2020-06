Es wird lichter, das Schreckgespenst Corona verliert langsam an Macht. Hotels, Kinos, Fitnessstudios oder Bäder sind wieder offen. Doch während ab Mitte Juni sogar Flugzeuge in die Luft gehen sollen, erlebt eine Berufsgruppe einen nie erahnten Sturzflug: die Eventbranche. Sie ist wohl eines der letzten Glieder in der Corona-Gefängniskette ohne Aussicht auf Begnadigung!