„Vorschrift ist Vorschrift“

„Darauf habe ich die zuständige Stelle im Innsbrucker Landhaus angerufen und gefragt, was ich tun kann, dass mein Motorrad für mich nicht wertlos wird“, erzählt Mages. Dort habe man ihm erklärt, dass das Gesetz nun einmal so sei und es auch keine Ausnahmen gibt. Er könne es ja verladen und aus der Verbotszone bringen oder sich an den TÜV wenden. Bereit, sein Zweirad technisch verändern zu lassen, rief der Elmener beim TÜV Innsbruck an. Dort habe er die Info bekommen, dass der Nahfeldpegel 99 dB eine Herstellerangabe ist und nicht veränderbar sei. Der logische Schluss: Ein zum Verkehr zugelassenes Motorrad eines Anrainers der Verbotsstrecken darf nur noch innerhalb seines Dorfes fahren. Hat der Gesetzgeber da etwas übersehen?