Vor dem am Mittwoch erwarteten Zyklon „Nisarga“ haben die Behörden im Westen Indiens mehr als 10.000 Menschen in Sicherheit gebracht - darunter auch mit dem Coronavirus Infizierte. Fast 150 Covid-19-Patienten seien aus einem provisorischen Krankenhaus in ein Gebäude mit Betondach verlegt worden, teilten die Behörden am Dienstag mit.