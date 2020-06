Mit dem Audi Circuit startet in Ebreichsdorf die erste Golf-Turnierserie nach Corona. Auch die steirischen Golf-Pros um Sarah Schober, Lukas Nemecz oder Martin Wiegele sind heiß auf den Leckerbissen, der auch am GC Murhof bei Frohnleiten Halt macht. Dazu lebt die Hoffnung auf Austragung des steirischen Heim-Turniers in Adamstal.