Damit fehlen zwei Spieler, die eigentlich dem Bundesliga-Kader des TSV angehörten, in der Meisterrunde. „Die Verträge sind mit 31. Mai ausgelaufen“, sagt TSV-Obmann Erich Korherr. Das Duo Geissler/Gotal hatte zu Beginn der Corona-Krise das vom Verein angebotene Kurzarbeits-Modell verweigert. Stürmer Gotal kam nur auf neun Einsätze für den Klub, erzielte kein einziges Tor. Der Steirer Geissler, seit Sommer 2019 in Hartberg, setzte sich nie durch, spielte keine Minute in der Bundesliga. Zuletzt war nicht einmal mehr das Dress des vermeintlichen Top-Talents, das einst auch in Holland (Heerenveen) und bei Schalke spielte, beflockt worden...