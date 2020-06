In sechs Wochen beginnen die Sommerferien. Für viele Eltern wird die Kinderbetreuung gerade heuer zur Herkulesaufgabe: Aufgrund der Coronakrise mussten die Kinder gut zwei Monate lang zu Hause betreut werden – der Großteil des Jahresurlaubs ist damit bei vielen Familien bereits aufgebraucht. Nach einem Antrag der Grünen kündigte Landesrätin Andrea Klambauer (Neos) an, die Betreuungsangebote in den Sommermonaten stark auszubauen.