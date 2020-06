Der neunfache Motorrad-Weltmeister Carlo Ubbiali ist im Alter von 90 Jahren gestorben. Der Italiener, der schon bei der WM-Premiere 1949 dabei war, hat in den Sechziger-und Siebzigerjahren sechs Titel in der 125-ccm-Klasse und drei in der 250-ccm-Kategorie geholt.