„Aus 900 mach’ 36“ ist die Zielvorgabe dieser Tage - denn so viele Weinproben wurden von steirischen Winzern eingereicht. „In fünf Halbtagen verkostet eine große Jury rund um Weinbauern und Landwirtschaftskammer blind diese Proben, wird dann 36 Finalisten küren“, so der Direktor der Schule, Peter Kospach. Die Finalisten werden am Donnerstag ausgewählten Sommeliers vorgestellt. Kospach: „Darunter sieben Absolventen unserer Schule, die auf der ganzen Welt im Einsatz sind.“