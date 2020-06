Vor gut einem Jahr hat das Ibiza-Video das ganze Land verändert. Knapp drei Jahre nachdem die damaligen FPÖ-Politiker Heinz-Christian Strache und Johann Gudenus auf der Partyinsel über Staatsaufträge, Postenbesetzungen und Wahlkampfspenden schwadronierten, müssen nun beide am Donnerstag Rede und Antwort stehen. Denn dann beginnt der lang erwartete parlamentarische Untersuchungsausschuss. Was ist dran an den Vorwürfen? Und welche Erfolge in der Aufklärung wird der U-Ausschuss bringen? Die Antworten gibt es derzeit live im #brennpunkt-Talk auf krone.at und krone.tv.