Ein 61-jähriger Mann mit Vorerkrankungen aus dem Bezirk Freistadt ist an oder mit Corona gestorben. Damit stieg Zahl der Toten in Oberösterreich auf 61. Im Spital befand sich nach wie vor kein Corona-Intensivpatient mehr, drei Kranke werden noch auf der Normalstation behandelt. In Quarantäne waren Dienstagnachmittag 125 Personen.