„Offensichtlich will man vor den Gerichtsentscheidungen vollendete Tatsachen schaffen“, verfolgt die „Schutzgemeinschaft für eine sinnvolle Stromversorgung im Innviertel“ mit viel Skepsis die Vorbereitungen der Netz Oberösterreich für den Baubeginn der Starkstrom-Freileitung von Ried nach Raab. Das Projekt beschäftigt noch immer die Gerichte. Morgen, Donnerstag, stehen beim Landesverwaltungsgericht in Linz sieben Verhandlungen zu den Zwangsenteignungen auf der Tagesordnung. Auch ein Verfahren wegen der Nicht-Durchführung der strategischen Umweltprüfung ist noch am Laufen.