So ist die Linie des Fahrzeugs genauso atemberaubend wie an der IAA-Studie. Die Nieren sind nach vorn geneigt, reichen bis nahezu an den unteren Abschluss der Frontschürze, haben allerdings ein Problem: Nein, nicht ihre Größe (das meinen wir hier jedenfalls nicht), sondern das Nummernschild. An der Studie bestand das Taferl noch aus Plexiglas und durchbrach daher nicht die Optik. Doch so wirkt es, als hätte der Designer vergessen, dass in den meisten Ländern auch vorne eine Kennzeichentafel obligatorisch ist. Sei‘s drum. Weit in die Radhäuser reichende LED-Scheinwerfer sind jedenfalls Serie, Matrixleuchten und Laser-Fernlicht optional.