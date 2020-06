Kinderhaut ist viel empfindlicher als die Haut von Erwachsenen. Norbert Sepp, Haut-Experte bei den Linzer Elisabethinen, mahnt daher: „Säuglinge haben in der prallen Sonne nichts verloren, Kleinkinder sollten Mittagssonne meiden.“ Sein Tipp für Kinder: „UV-Schutzkleidung für Land und Wasser, Cremes mit hohem Lichtschutzfaktor.“ Je kürzer in der Sonne, desto besser – auch mit Creme, also lieber mehr im Schatten spielen. Im AK-Test schneidet mehr als die Hälfte der Cremes „gut“ oder „sehr gut“ ab. Testsieger: Ladival für Kinder aus Apotheken; Sun Dance Kids von dm.