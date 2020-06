Als Teenager begann sein Weg zum Alkoholiker, 15 Jahre lang soff er „bis zum Abwinken“. Mit 28 dann der Cut: Vom Alkoholiker entwickelte sich Andreas „Rambo“ Ropin zum Extremsportler („obwohl ich mich gar nicht so sehe“). Im krone.tv-Studio-Interview spricht der Steirer mit Michael Fally über sein altes Leben, in dem sich alles um den Rausch drehte, die „virtuelle“ Mount-Everest-Besteigung, das Bezwingen des Mont Blanc, seinen Lauf von Chamonix nach Bruck an der Mur und Projekte für die Zukunft (alles im Video oben).