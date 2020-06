Aufgepasst bei Ausflügen in der Natur: Wegen des ungewöhnlich warmen Winters lauern heuer besonders viele Zecken in den Sträuchern, Gebüschen und Gräsern. Die Parasiten übertragen die gefährliche Hirnhautentzündung FSME. In Zeiten von Corona vergessen viele Menschen auf die Zeckenschutzimpfung.