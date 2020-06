Hu hatte sich in der Arbeit angesteckt und wurde am 18. Jänner positiv auf das Virus getestet. Er musste danach für einen Monat auf der Intensivstation behandelt werden. Er war ein Kollege des Whistleblowers Li Wenliang im Wuhan Central Hospital, der schon frühzeitig vor den Gefahren des neuen Erregers warnte, jedoch von der Regierung zum Schweigen gezwungen wurde. Auch er starb an den Folgen der Lungenkrankheit Covid-19.