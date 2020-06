Eine Klangexplosion

Eine Reise, vielleicht auch noch in den Urlaub? Das ist dem Grazer Noiserock-Trio Melt Downer wohl viel zu kommerzig. Sie bürsten die Normalität in ihren Songs ganz gern gehörig gegen den Strich, so auch in ihrer neuen Single „Gross White“ - eine giftige Klangexplosion, die sich gegen rückwärtsgewandte Tendenzen stark macht ohne dabei mit dem Mainstream in Richtung Zukunft zu planschen. So schön kann Wut sein! Das Album folgt im Herbst.