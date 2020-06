Erstmals seit fast drei Monaten hat Papst Franziskus am Sonntag wieder von seinem Fenster aus zu Gläubigen auf dem Petersplatz gesprochen. Nun wurde ein weiterer Schritt in Richtung Normalisierung nach der Coronavirus-Epidemie unternommen: Rund 1600 Besucher durften am Pfingstmontag erstmals seit dem Lockdown die weltberühmte Sixtinischen Kapelle betreten - und konnten die fast leere Sehenswürdigkeit ganz ohne Gedränge genießen.