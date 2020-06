Föhn vor Kaltfront

Am Donnerstag geht es zunächst föhnig-warm weiter mit Windgeschwindigkeiten bis zu 65 km/h in den Föhngebieten wie zum Beispiel im Wipptal. Der Wind hält zunächst noch die Kaltfront zurück, die von Deutschland her hereindrängt und am Nachmittag Gewitter und teilweise kräftigen Regen bringt.