200 Anreisen hätte Franz-Josef Fiegl, Berufsgruppenobmann und Chef des Camping Aufenfeld in Aschau im Zillertal, zum Start der Pfingstferien in normalen Zeiten. Wegen geschlossener Grenzen bevölkerten aber nur fünf (!) heimische Familien das riesige Areal für bis zu 1800 Urlauber. „Wir haben mehrere Wellen mit Buchungen und Stornos hinter uns. Je nachdem, was Politiker international gerade von sich gaben“, stöhnt Fiegl. Der letzte Stand ist aber erfreulich: In der Hochsaison, also Juli und August, sei man wie immer so gut wie ausgebucht, geöffnet ist ab 11. Juni.