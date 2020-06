In Justizanstalt eingeliefert

Der Beschuldigte steht in Verdacht, seit seiner letzten Haftentlassung mindestens 18 Bestellbetrügereien von Elektrogeräten mit einem Sachschaden von mehreren Tausend Euro in den Bundesländern Salzburg und Oberösterreich begangen zu haben. Ebenso dürfte der Mann in Straßwalchen einen Einbruch in einen Imbiss-Stand verübt haben. Der 41-Jährige wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Salzburg in die Justizanstalt Linz eingeliefert.