Die Profis des englischen Tabellenführers FC Liverpool haben sich mit einem symbolischen Kniefall im Training am Montag den Protesten gegen den Tod des Afroamerikaners George Floyd angeschlossen. So wollten sie ihre Unterstützung für die „Black Lives Matter“-Bewegung und die Proteste gegen Rassismus und Polizeigewalt in den USA zeigen. Auch in der deutschen Bundesliga hatte es von Profis verschiedene Aktionen und Gesten gegeben. Den Statuten der Liga zufolge sind solche Aktionen untersagt.