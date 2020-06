Die Chance auf viel Geld und eine gehörige Portion Mitleid brachten einen 73-Jährigen aus dem Bezirk Bruck an der Leitha in große Schwierigkeiten: In mehreren Etappen überwies er große Summen, nahm sich einen Kredit auf. Mit Schulden in der Höhe von 50.000 Euro steht er nun vor den Scherben seiner Existenz.