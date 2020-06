Tot bist du perfekt - John Delaney (Thriller)

Abbie Cullen wacht in einem Krankenhaus auf. Doch etwas stimmt nicht. Sie weiß nicht, was passiert ist. Neben ihr wacht Ehemann Tim, ein erfolgreicher Unternehmer. Er hat Tränen in den Augen, weil seine geliebte, perfekte Frau am Leben ist. Abbie denkt, sie hätte einen schweren Unfall gehabt. Doch bald spürt Abbie die Gefahr. Irgendwo in ihrem schönen Haus, bei ihren Liebsten liegt der Grund dafür, warum sie vor Jahren gestorben ist ...



Der erste Satz: „Du hast wieder diesen Traum, in dem du am Lichterfest mit Tim in Jaipur bist.“