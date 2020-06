In einer ersten Aktion wird eine limitierte Edition von Kulturfördergutscheinen aufgelegt, die in der burgenländischen Kulturszene bis 30. April 2021 eingelöst werden können. Jeder Gutschein ist zu 25 Prozent vom Land gefördert: Ein Kulturgutschein um 100 Euro kostet für den Käufer nur 75 Euro, den Rest trägt das Land. Um die Erwerbssituation der Künstler zu verbessern, vergibt das Land für ausgewählte Projekte in den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Medienkunst, Musik und Film 40 Arbeitsstipendien in der Höhe von je Euro 2500. Das Gesamtvolumen für diese Aktion beträgt 100.000 Euro, ein Viertel davon übernimmt als Kultursponsoring die Energie Burgenland. Künstler erhalten damit die Möglichkeit, weiterhin künstlerisch tätig zu sein und Projekte, Ausstellungen, Bücher, Theaterstücke, Drehbücher und CD-Aufnahmen umzusetzen.