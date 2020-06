Hager appellierte an Laudamotion, wieder an den Verhandlungstisch zurückzukehren: „Es muss in Österreich möglich sein, einen an jedem Monatsersten garantierten Nettogrundlohn über der Armutsgrenze zu erhalten und dass dies in einem rechtlich einwandfreien KV festgehalten wird.“ Es könne nicht sein, dass die weniger gut Bezahlten die Hauptlast am Sparpaket des Unternehmens tragen müssten, so die Betriebsratsvorsitzende.