Ein 21-Jähriger hat am Pfingstmontag in Wien-Simmering in einer U-Bahn-Station seiner Ex-Freundin aufgelauert, die Gleichaltrige geschlagen und mit einem Messer bedroht. Zeugen verständigten die Polizei. Auch die Beamten wurden von dem Mann mit dem Messer bedroht, ein Beamter bei der anschließenden Festnahme leicht verletzt. Der vorbestrafte Österreicher wurde mehrfach angezeigt.