Da die schriftlichen Protokolle sehr lange auf sich warten ließen, forderte er die Übermittlung von Bild- und Tonaufnahmen bei Gericht an, die zur Unterstützung der Schriftführer mitlaufen. Bei der Durchsicht stellte er fest, dass die Geräte auch vor Beginn und in Pausen nicht abgeschaltet werden. Mit dem Ergebnis, dass vertrauliche Gespräche zwischen Verteidigern und Mandanten ebenfalls auf diesen Tondokumenten zu finden sind. Insgesamt fand Wess 169 Stunden dieser Aufzeichnungen, teils seien auch Gespräche in zehn Metern Entfernung zu hören.