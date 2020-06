Die Wiener Polizei fahndet nach einem mutmaßlichen Vergewaltiger. Der Mann soll im Dezember eine 42 Jahre alte Frau nach einem Discobesuch in eine Herren-Toilette in der Donaustadt getragen und sich dort an ihr vergangen haben. Als andere Personen die WC-Anlage betraten, ergriff der Täter die Flucht. Am Dienstag veröffentlichte die Polizei Fotos des Unbekannten.