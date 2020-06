Die Coronakrise wirkt sich unterschiedlich stark auf den Arbeitsmarkt in den einzelnen Bundesländern aus. Am geringsten fiel der prozentuelle Anstieg per Ende Mai im Vergleich zum Vorjahresmonat in Wien mit plus 38 Prozent auf über 187.00 Arbeitslosen und Schulungsteilnehmer aus. Am stärksten war der Zuwachs in Tirol mit plus 98 Prozent auf 41.000 Betroffene. Salzburg sticht mit einem Plus von 77 Prozent hervor - 27.073 Menschen im Bundesland waren damit als arbeitslos vorgemerkt.