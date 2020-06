Chiara de Blasio, die 25-jährige Tochter des New Yorker Bürgermeisters Bill de Blasio, wurde am Sonntag im Zuge einer Anti-Rassismus-Demo festgenommen. Der Stadtchef stellte sich daraufhin demonstrativ hinter sein Kind: „Ich liebe meine Tochter sehr, ich verehre sie. Sie ist so ein guter Mensch, sie will nur Gutes in der Welt tun, sie will eine bessere und friedlichere Welt sehen“, sagte der Bürgermeister am Montag. Am Montagabend war es in der US-Metropole einmal mehr zur Eskalation der zu Beginn friedlichen Demonstrationen gekommen, die Folge waren Unruhen und Plünderungen.