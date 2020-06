Derzeit noch 18 Erkrankte

Noch 18 Menschen waren am Dienstag mit Covid-19 infiziert, teilte das Land mit. Die Zahl jener Menschen, die mit oder am Virus verstarben, blieb weiterhin bei 108. Insgesamt 3.421 Personen überstanden die Krankheit bisher und konnten wieder für gesund erklärt werden. Mit Innsbruck-Land, Landeck, Kufstein und Schwaz wiesen vier Bezirke noch jeweils vier Corona-Erkrankte auf. In Kitzbühel und Innsbruck war es je nur mehr eine Person pro Bezirk.