Wenige Stunden vor dem Duell mit der Wiener Austria am (heutigen) Dienstag hat Fußball-Bundesligist Admira die Vertragsverlängerung mit dem Trio Sinan Bakis, Sebastian Bauer und Leonardo Lukacevic bekanntgegeben. Demnach bleibt der deutsche Stürmer Bakis, mit elf Saisontoren weitaus gefährlichster Mann der Admira, Siebenter in der Torschützenliste, per Vereinsoption bis Sommer 2021 in der Südstadt.