Barcelona kommt

Weiters stehen noch Barcelona am 16. August sowie die Traditionsrennen in Spa-Francorchamps in Belgien am 30. August und in Monza am 6. September im überarbeiteten Kalender. Laut Reglement sind mindestens acht Saisonrennen notwendig, um einen Weltmeister zu küren. Die Rennserie plant allerdings weiterhin - je nach dem globalen Verlauf der Covid-19-Situation - mit 15 bis 18 Rennen. Enden soll die Saison im Dezember in Abu Dhabi.