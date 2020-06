Großbritannien hat die meisten Corona-Todesopfer in Europa. Nach offiziellen Statistiken starben bisher mehr als 39.000 Menschen an Covid-19, die Dunkelziffer wird weit höher eingeschätzt. Trotzdem will die Regierung mit sogenannten Luftbrücken geplante Quarantäne-Maßnahmen für viele Flugreisende umgehen. Bei der Auswahl geeigneter Strecken sollen folgende Faktoren eine Rolle spielen: das Erkrankungsrisiko, die wirtschaftliche Bedeutung eines Staates, die Fluggastzahlen sowie die Möglichkeit von Gesundheitschecks auf Flughäfen im Ausland.